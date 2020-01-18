Отказ россиян от курения позволит бюджету сэкономить 1,3 трлн рублей

Москва, 18 января. Отказ россиян от курения позволил бы федеральному бюджету экономить по 1,3 триллиона рублей в год, что составляет 7,9% от всех расходов государственной системы здравоохранения. Такие данные в субботу привел Центр развития здравоохранения московской школы управления «Сколково».

«Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год», — цитирует ТАСС директора центра Наталью Комарову.

Центр также установил, что Россия ежегодно тратит на курильщиков больше, чем Израиль и Канада. В переводе на доллары затраты российской системы здравоохранения оцениваются в 18,7 миллиарда. При этом Израиль тратит на аналогичные цели 482 миллиона долларов, а Канада — 16,2 миллиарда долларов. И лишь США уверенно лидируют по расходам на курильщиков, выделяя каждый год по 170 миллиардов долларов. Более того, эксперты установили, что на курильщиков в России тратится на 28,8% больше средств, чем на некурящих граждан.

Отмечается, что распространенная вредная привычка не только бьет по бюджету, но и забирает жизни. Согласно статистике, 15,1% смертей связаны именно с курением: в 24% случаев у мужчин и в 5,1% — у женщин. Около 2,7% летальных исходов спровоцированы пассивным курением, пишет «ФедералПресс».

Напомним, что накануне в России была зафиксирована первая смерть человека от употребления снюса — некурительной никотиносодержащей смеси. Об этом в пятницу сообщил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн. В декабре прошлого года бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам усилить борьбу с распространением снюсов.