Письмо Путину говорит о понимании Хафтаром важности переговоров по Ливии в Москве

Москва, 18 января. Письмо командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара президенту РФ Владимиру Путину свидетельствует о возрастающем влиянии российской стороны на Ливию. Такое мнение выразил политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Российский лидер 16 января получил благодарственное письмо от фельдмаршала Хафтара, который выразил полную поддержку инициативы Москвы по примирению сторон ливийского конфликта. Командующий ЛНА объявил о готовности принять участие в новых переговорах в Москве.

По мнению Самонкина, Россия становится неким новым центром деятельности на Ближнем Востоке и в Африке, о чем свидетельствует послание Хафтара Путину. Письмо, по мнению эксперта, говорит также о понимании фельдмаршалом важности переговоров по Ливии в Москве.

Самонкин уверен, что командующий ЛНА своим обращением к президенту РФ аккуратно намекнул, что ключ от решения ливийского конфликта находится не в Берлине или Вашингтоне, а именно в Москве.

«Это такой тонкий намек на то, что от России ждут максимального участия в посредничестве. <…> Второй раунд ливийских переговоров в Москве будет значимым событием 2020 года», — цитирует политолога Nation News.

Напомним, в минувший понедельник благодаря усилиям России в Москве состоялась встреча по Ливии с участием Турции. В столицу прибыл не только Хафтар, но также и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Стороны не стали подписывать соглашение о перемирии, фельдмаршал попросил паузу для обсуждения итогов встречи с народом.

В предстоящее воскресенье в Берлине пройдет международная встреча по Ливии, на которую приглашены, помимо Хафтара и Сарраджа, представители России, США, Великобритании, Турции, Египта, Китая, Франции, ЕС и Африканского союза.