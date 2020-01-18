Поправки в конституцию выявят врагов России. Колонка Голоса Мордора

Отношение к поправкам в Конституцию Российской Федерации — маркер, отлично выявляющий врагов России. Наверное, даже отношение не ко всем поправкам, а всего к одной — к той, в которой будет прописан приоритет российских законов над международным правом. Собственно, наверное, именно эта поправка и вызывает больше всего возмущения у той части населения, что количественно представляет собой статистическую погрешность, но при этом обладает лужеными глотками и способна очень громко и долго орать. Им невыносима сама мысль, что Россия наконец-то откажется от позорной статьи в конституции, по своей сути легализующей колониальный статус страны.

Да, конечно, Россия уже давно перестала быть колонией коллективного Запада — такой, какой она была все «святые 90-е». Когда министра иностранных дел России за глаза называли «Мистер ДА», а он сам заискивающе спрашивал у западных кураторов, какие же у его страны национальные интересы. В общем-то — все понятно.

Конституция тогда писалась при активном участии западных специалистов: наверное, даже не при участии, а под их непосредственным руководством. И писалась она тогда вовсе не ради интересов народа России, а для того, чтобы сделать страну полностью подконтрольной тем, кто считал себя победителями в холодной войне. И получилась конституция проигравшего государства.

Я вовсе не утрирую, когда говорю о колониальной зависимости. Просто она бывает разной. Не надо представлять себе конкистадоров в кирасах и шлемах, которым закабаленное туземное население покорно несет золото и другие богатства. Современная колонизация — штука гораздо более хитрая и прибыльная. Не надо использовать войска, не надо насаждать новые порядки огнем и мечом. Все гораздо проще, я бы даже сказал — ласковей. Всего-то удобный основной закон страны и ее полная финансовая и экономическая зависимость. И страна сама, добровольно отдает свои богатства, так, как в средние века несли завоевателям дань, но с одним отличием — совершенно не чувствуя, что ее грабят. Как будто бы под какой-то мощной анестезией, которой являются красивые слова о свободе, демократии, общечеловеческих ценностях.

К слову, сама страна, которая навязала России эту самую статью в конституцию, международное право игнорирует чуть больше, чем полностью. Устраивает политические перевороты, совершает политические убийства, а когда судьи из Гааги решили судить американских солдат за военные преступления, совершенные в Ираке и Афганистане, попросту пригрозила ввести против этих судей санкции. Но и это отечественных оппозиционеров не смущает. Заокеанский хозяин у них всегда прав — в любом случае. Тем более, что хорошо оплачивает услуги российских «оппозиционеров».

Конечно, Россия уже давно не та, что была в 90-х. И сейчас никакой колониальной зависимости нет: все это осталось в прошлом. Единственной ниточкой, которая связывает современную Россию с тем позорным прошлым, — та самая статья в конституции. Эта статья в конституции — клеймо, от которого надо было избавиться уже давно. Тем более, что еще не так давно этой статьей все еще пользовались, в частности в Европейском суде по правам человека, который стабильно множит антироссийские постановления по любым делам.

Отказ от приоритета международного права над российскими законами обсуждался очень давно. Несомненно, его поддержит подавляющая часть российского народа. И это еще раз доказывает, что так называемые «оппозиционеры» открыто работают против своей страны и своего народа. Для них отказ от данной статьи сродни моральной катастрофе: ибо эта статья — пожалуй, единственное, что хоть как-то грело им душу. Что хоть как-то оправдывало их верность заокеанским хозяевам на уровне закона. Теперь же они буквально осиротеют. Ведь они так мечтали о том, что эта статья когда-нибудь снова заработает в полную силу, а Россия вновь превратится в раздираемую гражданскими войнами и сепаратизмом полуколонию Запада.