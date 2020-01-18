Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Поправки в конституцию выявят врагов России. Колонка Голоса Мордора

156
0 Оставить комментарий
Эксперты:

Поправки в конституцию выявят врагов России. Колонка Голоса Мордора

Отношение к поправкам в Конституцию Российской Федерации — маркер, отлично выявляющий врагов России. Наверное, даже отношение не ко всем поправкам, а всего к одной — к той, в которой будет прописан приоритет российских законов над международным правом. Собственно, наверное, именно эта поправка и вызывает больше всего возмущения у той части населения, что количественно представляет собой статистическую погрешность, но при этом обладает лужеными глотками и способна очень громко и долго орать. Им невыносима сама мысль, что Россия наконец-то откажется от позорной статьи в конституции, по своей сути легализующей колониальный статус страны.

Да, конечно, Россия уже давно перестала быть колонией коллективного Запада — такой, какой она была все «святые 90-е». Когда министра иностранных дел России за глаза называли «Мистер ДА», а он сам заискивающе спрашивал у западных кураторов, какие же у его страны национальные интересы. В общем-то — все понятно.

Конституция тогда писалась при активном участии западных специалистов: наверное, даже не при участии, а под их непосредственным руководством. И писалась она тогда вовсе не ради интересов народа России, а для того, чтобы сделать страну полностью подконтрольной тем, кто считал себя победителями в холодной войне. И получилась конституция проигравшего государства.

Я вовсе не утрирую, когда говорю о колониальной зависимости. Просто она бывает разной. Не надо представлять себе конкистадоров в кирасах и шлемах, которым закабаленное туземное население покорно несет золото и другие богатства. Современная колонизация — штука гораздо более хитрая и прибыльная. Не надо использовать войска, не надо насаждать новые порядки огнем и мечом. Все гораздо проще, я бы даже сказал — ласковей. Всего-то удобный основной закон страны и ее полная финансовая и экономическая зависимость. И страна сама, добровольно отдает свои богатства, так, как в средние века несли завоевателям дань, но с одним отличием — совершенно не чувствуя, что ее грабят. Как будто бы под какой-то мощной анестезией, которой являются красивые слова о свободе, демократии, общечеловеческих ценностях.

Поправки в конституцию выявят врагов России. Колонка Голоса Мордора

К слову, сама страна, которая навязала России эту самую статью в конституцию, международное право игнорирует чуть больше, чем полностью. Устраивает политические перевороты, совершает политические убийства, а когда судьи из Гааги решили судить американских солдат за военные преступления, совершенные в Ираке и Афганистане, попросту пригрозила ввести против этих судей санкции. Но и это отечественных оппозиционеров не смущает. Заокеанский хозяин у них всегда прав — в любом случае. Тем более, что хорошо оплачивает услуги российских «оппозиционеров».

Конечно, Россия уже давно не та, что была в 90-х. И сейчас никакой колониальной зависимости нет: все это осталось в прошлом. Единственной ниточкой, которая связывает современную Россию с тем позорным прошлым, — та самая статья в конституции. Эта статья в конституции — клеймо, от которого надо было избавиться уже давно. Тем более, что еще не так давно этой статьей все еще пользовались, в частности в Европейском суде по правам человека, который стабильно множит антироссийские постановления по любым делам.

Поправки в конституцию выявят врагов России. Колонка Голоса Мордора

Отказ от приоритета международного права над российскими законами обсуждался очень давно. Несомненно, его поддержит подавляющая часть российского народа. И это еще раз доказывает, что так называемые «оппозиционеры» открыто работают против своей страны и своего народа. Для них отказ от данной статьи сродни моральной катастрофе: ибо эта статья — пожалуй, единственное, что хоть как-то грело им душу. Что хоть как-то оправдывало их верность заокеанским хозяевам на уровне закона. Теперь же они буквально осиротеют. Ведь они так мечтали о том, что эта статья когда-нибудь снова заработает в полную силу, а Россия вновь превратится в раздираемую гражданскими войнами и сепаратизмом полуколонию Запада.

Новости партнеров

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров