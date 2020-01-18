Human Rights Watch констатировала несоблюдение прав человека в Тунисе

Москва, 18 января. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила о проблемах с соблюдением прав человека в Тунисе.

Правозащитная организация представила новый доклад, посвященный соблюдению прав человек в сотне стран. В документе сказано, что в Тунисе по-прежнему есть проблемы с осуществлением прав человека в республике, несмотря на то, что после революции прошло девять лет.

Правозащитники отметили, что тунисские власти до сих пор не отменили законы, согласно которым к гражданам применяют меры за мирную критику руководства или за то, что тунисцы выбирают другие жизненные устои.

В организации добавили, что отсутствие Конституционного суда, создание которого предусматривалось основным законом 2014 года, лишает жителей Туниса возможности оспаривать подобного рода законы.