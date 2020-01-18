Human Rights Watch констатировала несоблюдение прав человека в Тунисе

Москва, 18 января. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила о проблемах с соблюдением прав человека в Тунисе.
Правозащитная организация представила новый доклад, посвященный соблюдению прав человек в сотне стран. В документе сказано, что в Тунисе по-прежнему есть проблемы с осуществлением прав человека в республике, несмотря на то, что после революции прошло девять лет.
Правозащитники отметили, что тунисские власти до сих пор не отменили законы, согласно которым к гражданам применяют меры за мирную критику руководства или за то, что тунисцы выбирают другие жизненные устои.
В организации добавили, что отсутствие Конституционного суда, создание которого предусматривалось основным законом 2014 года, лишает жителей Туниса возможности оспаривать подобного рода законы.
«Прогресс Туниса в области прав человека будет оставаться под угрозой до тех пор, пока власти не отменят репрессивные законы и не введут ключевые гарантии против злоупотреблений», — сказала руководитель тунисского отделения Human Rights Watch Амна Гуэллали.