Аналог сервиса Booking заработает в Севастополе весной

Севастополь, 18 января. Аналог популярного сервиса по бронированию отелей и гостиниц онлайн Booking появится в Севастополе весной 2020 года. Об этом рассказала директор Центра развития туризма Севастополя Валерия Бровцына.

Существующая платформа, которую активно используют путешественники по всему миру, из-за санкций работает на полуострове лишь частично. Она позволяет искать жилье только в том случае, если пользователь указывает цель поездки как рабочую.

С целью увеличения туристического потока и для обеспечения комформа гостей региональные власти приняли решение разработать собственный сервис.

«Это будет что-то похожее. Мы сейчас консолидируем усилия всех субъектов турбизнеса и государства для того, чтобы туристу было более удобно приезжать в Севастополь», — объяснила Бровцына корреспонденту «Ридуса».

По ее словам, сайт и мобильная версия платформы уже разработаны. Как и на общеизвестной платформе Booking, на севастопольской можно будет ознакомиться с отелями, заведениями общепита, службами такси и афишей городских событий. Кроме того, на сайте можно будет забронировать номер или оплатить другие услуги картой любого банка.

Директор Центра развития туризма уточнила, что стоимость проекта оказалась сравнительно недорогой и составила порядка 700 тысяч рублей. Бровцына также добавила, что в соседнем Крыму подобных сервисов пока нет.

«Визуально он уже готов, сейчас идет «обкатка» сайта, и 1 марта, я думаю, он будет уже готов», — резюмировала она.

Ранее сервис бронирования жилья Tvil.ru сообщил, что Крым стал самым популярным местом отдыха на начало ноября 2019 года. Аналитики проанализировал заказы клиентов и назвали отечественные черноморские курорты, которые наиболее часто выбирали россияне в праздничные выходные. Севастополь вошел в топ-10.