Главу украинского авиазавода уволили за фото в российской военной форме

Киев, 18 января. Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен за то, что сфотографировался в форме российского военного летчика. Снимок, на котором одетый в российскую форму украинский менеджер позирует рядом со своим отцом, был сделан на проходящем под Москвой международном авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2015 году, однако об этом стало известно только сейчас.

В результате Попов лишился должности всего через шесть дней после своего назначения. Украинский журналист Юрий Бутусов поддержал решение об увольнении Попова и заявил, что уже бывший директор украинского авиазавода своим поступком опозорил народ и страну.

«Я искренне рекомендую семье Поповых разъяснить свою позицию обществу, а не молчать. Во время войны в чужой форме ходят только предатели своего государства и своего народа», — пишет он в Facebook.

При этом Бутусов не имеет никаких претензий к отцу Алексея — владельцу частного завода «Фэд» (Харьков) Виктору Попову. Он назвал его настоящим инноватором и успешными менеджером.

Отметим, что это не первый раз, когда украинцы лишаются работы из-за связи с Россией. Так, например, украинский футбольный клуб «Агробизнес» расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским после его поездки в РФ. По мнению руководство клуба, тем самым спортсмен нарушил условие контракта о сохранении и повышении престижа команды.

Сам Сикорский признался, что был в шоке от такого решения. При этом он обратил внимание на то, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ранее посетил хоккейный матч в Петербурге, однако это ни у кого не вызвало вопросов.