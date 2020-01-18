ГБР предупредило Порошенко о приводе на допрос в случае неявки

Киев, 18 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко более 25 раз проигнорировал требование прибыть на допрос и дать свидетельские показания в Государственном бюро расследований (ГБР), сообщила пресс-служба ведомства.

«Порошенко не явился на вызовы 27 раз в 16 уголовных производствах», — указано в видео, которое размещено на YouTube-канале ГБР.

В последний раз председатель партии «Европейская солидарная» проигнорировал вызовы на 16 и 17 января, несмотря на личное обещание прийти, указали в ведомстве. В ГБР подчеркнули, что бывший глава государства неоднократно нарушил нормы уголовно-процессуального законодательства. В случае неявки без уважительной причины к следователю, «может быть применен привод», предупредили в пресс-службе ведомства.

В Государственном бюро расследований напомнили, что два следующих допроса Порошенко назначены на 21 и 24 января.

Отметим, что на Украине действует закон об отмене депутатской неприкосновенности. Для Порошенко это означает, что в случае неявки на допрос его могут доставить принудительно.

Ранее украинская пресса писала, что допрос экс-главы Украины по делу о государственной измене во время подписания Минских соглашений перенесли на 24 января. Статья о государственной измене предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.