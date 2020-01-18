Сирия, 18 января. В Алеппо продолжается артобстрел укреплений джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам». В Ираке задержан террорист ИГ1* в ходе рейда иракских спецслужб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами «Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо и в Идлибе у Маарет-ан-Нумана.

Армия Турции и союзные силы: обстреливают курдских радикалов на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): потеряло двух боевиков на севере Ирака в результате операции иракских спецслужб.

Международная коалиция: к нефтегазовым полям на востоке Дейр-эз-Зора направили подкрепление из 50 автомобилей.

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут ракетный обстрел укрытий радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Хан-аль-Асаль, расположенного западнее Алеппо, а также квартала Ар-Рашидин в западной части города, где в промышленной зоне укрываются отдельные отряды альянса, как передает агентство Masar Press Net. Источник также сообщает, что в районе деревни Аш-Шамики ВВС Сирии нанесли точечные удары с воздуха по базам джихадистов. Информации о потерях в рядах альянса пока не поступало.

На севере провинции согласно заявлению портала Rojava Network, турецкая армия и союзное ополчение открыли огонь по укрытиям курдских боевиков «Сил освобождения Африна» (крыло «Демократических сил Сирии», действующее на севере Алеппо) в районе поселка Аль-Шахба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает агентство Alk Habour, в районе нефтегазовых месторождений на востоке Дейр-эз-Зора был замечен конвой подкрепления и материально-технического снабжения для баз ВС США. Местные источники сообщают, что в составе конвоя насчитывалось до 50 грузовых автомобилей. Днем ранее на территорию Сирии с севера Ирака прибыл другой конвой подкрепления коалиции, в состав которого вошло 70 едениц боевой техники и оборудования для геологической разведки.

Как сообщает агентство Deir Ezzor 24, в поселке Шанан курдские боевики «Демократических сир Сирии» (SDF) демонтировали самодельную бомбу, установленную на мотоцикл. В настоящее время радикалы разыскивают владельца транспортного средства.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявляют через подконтрольный им медиаресурс, что им удалось пресечь попытку контрнаступления со стороны сирийской армии в районе поселка Тель-Мастиф, на востоке провинции. Как передает портал Step News, одновременно с этим, артиллерия правительственных сил работает по линиям обороны альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Ан-Накир.

Согласно заявлению радикалов, которое пока не подтверждают официальные СМИ, в районе поселка Гарнац им удалось в ходе обстрела из ракетных систем залпового огня ранить и убить несколько военнослужащих САА.

Отряды правительственных сил дислоцированные у Хан-Шейхуна открыли огонь из тяжёлой артиллерии по опорным пунктам боевиков на подступах к городу Маарет ан-Нуман, как сообщает медиаресурс Smart News.

Ирак

На севере Ирака продолжились антитеррористические операции против боевиков «Исламского государства». Как сообщает портал SANA, в районе Анбар сотрудники иракской службы безопасности и антитеррористического агентства смогли арестовать одного из разыскиваемых террористов ИГИЛ и захватить оружие и боеприпасы, которые были спрятаны в его доме. Вчера иракские силовики сумели задержать одного из террористов в провинции Дияла, он укрывался среди местных в деревне Баладруз.

1 Организация запрещена на территории РФ.