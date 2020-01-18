Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в День прорыва блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 18 января. Президент РФ Владимир Путин в День прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Глава государства прошел 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня. В траурной процессии к нему присоединились губернатор Северной столицы Александр Беглов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, несколько жителей блокадного Ленинграда и ветераны.

По пути к монументу Путин остановился у одной из братских могил и возложил к ней цветы. Там покоится его брат, умерший еще ребенком в блокадном городе.

У подножия памятника «Мать-Родина» солдаты установили венок от имени главы государства, после чего он сам поправил на нем ленты в цветах государственного флага. По окончании церемонии Путин пообщался с горожанами, собравшимися у монумента.

Владимир Путин на Пискаревском кладбище возложил венок к монументу «Мать-Родина» и цветы к братской могиле, где похоронен его брат, умерший во время блокады pic.twitter.com/yy5kf2iLGk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 января 2020 г.

27 января 1944 года удалось полностью снять блокаду и освободить жителей Ленинграда. За почти 900 дней в осажденном городе погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей — историки по-прежнему не могут прийти к точным данным. Некоторые ленинградцы погибли под огнем врага, другие скончались от голода. Единственным путем, по которому в Ленинград доставлялось продовольствие, была «Дорога жизни».

О том, что поисковым отрядам удалось найти останки брата Путина, который погиб во время блокады Ленинграда, президент рассказал в начале декабря. По его словам, о том, что ребенка похоронили в братской могиле, не знали даже родители: им «просто прислали бумажку, что умер».

Ранее в субботу глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.