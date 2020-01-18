Глава LVMH признан богатейшим человеком в мире

Москва, 18 января. Глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно возглавил рейтинг самых богатейших людей мира, сообщает Forbes.

Арно сместил основателя Amazon Джеффа Безоса, который ранее считался самым богатейшим человеком в мире.

Успех генерального директора LVMH обусловлен подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7%. Это позволило ему обогатиться на 1,9 миллиарда долларов.

Акции Amazon в свою очередь подешевели на торгах в пятницу на 0,7%. В результате чего Безос потерял 760 миллионов долларов.

Состояние Арно оценивается в 117 миллиардов долларов, а Безоса — 115,6 миллиарда долларов. В пятерку богатейших людей мира также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (110,6 миллиарда долларов), инвестор Уоррен Баффетт (90,6 миллиарда долларов), основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (82,2 миллиарда долларов).