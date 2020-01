МИД Польши опубликовал список «реквизированных» СССР объектов культуры

Варшава, 18 января. Министерство иностранных дел Польши перечислило объекты культурного наследия, которые Варшава считает утраченными из-за деятельности СССР. Ознакомиться с ними можно в Twitter-аккаунте польского внешнеполитического ведомства.

В твите МИД утверждается, что «в результате деятельности СССР пострадала польская культура».

Вместе с текстом опубликована инфографика под названием «Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР». На ней можно увидеть семь картин, среди которых «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

???????? culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.



⚫Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in ????????.

⚫Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/Fa8qUNnqQK