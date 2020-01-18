МИД Польши опубликовал список «реквизированных» СССР объектов культуры

Варшава, 18 января. Министерство иностранных дел Польши перечислило объекты культурного наследия, которые Варшава считает утраченными из-за деятельности СССР. Ознакомиться с ними можно в Twitter-аккаунте польского внешнеполитического ведомства.

В твите МИД утверждается, что «в результате деятельности СССР пострадала польская культура».

«Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии», — заявляют дипломаты.

Вместе с текстом опубликована инфографика под названием «Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР». На ней можно увидеть семь картин, среди которых «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

???????? culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.



⚫Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in ????????.

⚫Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/Fa8qUNnqQK — Ministry of Foreign Affairs ???????? (@PolandMFA) 18 января 2020 г.

Такое заявление со стороны Польши последовало за развернувшейся дискуссией в связи с 75-летием освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года. На официальном уровне польская сторона никак не отмечала эту дату, заявив, что красноармейцы не принесли полякам свободы.

Варшава неоднократно предпринимала попытки переписать историю, уменьшив роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. В Польше стремятся вычеркнуть из истории и памяти народа подвиг красноармейцев, делая это с помощью перевирания исторических фактов и демонтажа памятников советским воинам.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава регулярно пытается политизировать историю, подогнав ее под сиюминутную политическую конъюнктуру.