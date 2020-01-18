Обозреватель ФАН Наталья Макеева призвала не пить алкоголь у крещенской проруби

В ночь с 18 на 19 января 2020 года, а также весь день 19 января православные верующие отмечают Крещение. Во всем мире по сложившейся традиции люди будут окунаться в Иордань. Обычно это — открытый природный либо искусственный водоем. В России в силу климата Крещенские купания — обряд достаточно экстремальный. Как вести себя до, во время и после окунания — рассказывает обозреватель Федерального агентства новостей, член Клуба моржей Серебряного бора Наталья Макеева.

Наступил Крещенский сочельник, 18 января 2020 года. Сегодня рекомендуется соблюдать пост: согласно православному календарю предписана пища с растительным маслом. Естественно, что мясо, молочные продукты, яйца, а также рыба и вино употреблять не стоит.

С этим днем связано множество перекочевавших в христианство еще языческих обрядов и примет. Все помнят балладу Василия Жуковского «Светлана», начинающуюся со слов «Раз в крещенский вечерок девушки гадали: за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали».

Вечером 18 января верующие отправятся в храм на службу. После обряда освящения воды многие поедут к водоемам окунаться. Обычно на Крещенских купаниях присутствует священник, освящающий воду. Это происходит поздним вечером, около полуночи. Верующие купаются также весь день 19 января, но как правило днем священник уже не находится у Иордани.

Этот праздник связан с одним из важных библейских событий — крещением Иисуса Христа Иоанном Крестителем. Споры о том, что же этот был за обряд, принадлежал ли Иоанн Креститель к некой древней религии, давайте оставим историкам и исследователям религии.

Стоит отметить, что крещенские купания не являются обязательным обрядом в жизни христианина и скорее относятся к народной традиции. Кроме того, в отличие от принимаемого один раз в жизни крещения, а также венчания, соборования и исповеди купания не являются таинством.

Священники призывают верующих также не рассматривать крещенские купания как способ «смыть грехи», потому как их «смывает» лишь исповедь и раскаянье. Окунание в Иордань, особенно — в наших широтах, это аскетический подвиг во имя Христа, а не некое мистико-магическое действо.

А врачи, в свою очередь, просят не ждать, что после разового окунания в прорубь человек обретет богатырское здоровье. Закаливание — серьезное, системное занятие, которым нужно заниматься регулярно, а не раз в год. Даже к крещенским купаниям свое тело стоило хотя бы не много подготовить: обливаться целиком или хотя бы поливать ноги холодной водой.

Итак, чего же ни в коем нельзя делать, чтобы окунание прошло благополучно? Ответ очевиден! Пить спиртное! Причем избегать следует даже похмелья. Также нельзя употреблять алкоголь как минимум час после окунания, а лучше — еще больше.

Кроме того, в прорубь нельзя входить с обострениями хронических заболеваний. Насторожить должны головокружение, боль в сердце, учащенное сердцебиение, а также любая выраженная боль во внутренних органах.

С собой необходимо взять резиновые тапочки, полотенце, смену белья и теплые вещи. Рекомендуется также захватить термос с чаем. Окунаться как новичку, так и опытному моржу необходимо в обществе других людей. Лучше, чтобы среди них были крепкие мужчины, способные вытащить товарища, если ему станет плохо. Входить в воду нужно спокойно. При этом желательно избегать долгого стояния в очереди на окунание — погружаться в холодную воду, будучи уже замерзшим, не очень полезно.

Выйдя из воды, нужно вытереться полотенцем и одеться. Даже если вы чувствуете прилив энергии и не замечаете холод! Это — очень обманчивое ощущение. Обувь лучше выбирать без шнурков — пальцы на руках у вас гарантировано замерзнут сильнее всего и завязывать узлы будет не очень-то удобно. После того, как вы вытерлись и оделись, спокойно попейте чаю. У некоторых прорубей теплый чай и кофе наливают организаторы.

Кроме того, важно понимать, что купание в ледяной воде — серьезная нагрузка на организм. Именно поэтому на организованных акциях как правило дежурит бригада медиков. Не стесняйтесь к ним обращаться! Эти люди находятся здесь исключительно для того, чтобы вам помочь!

Поводом для тревоги должна стать любая непонятная боль: головная или сердечная, головокружение, тошнота, «мушки» перед глазами и помутнение зрения. В редких случаях это может быть тревога, паника и т.д. Все это свидетельствует о проблемах с сосудами.

ФАН уверен, что нашим зрителям и читателям врачебная помощь не понадобится, и все пройдет хорошо. Желаем вам здравия телесного и душевного!

Ну и не лишним будет сказать, что если уж вы преодолели психологический барьер и вошли в ледяную воду, то вполне уместно будет продолжить, ведь клубов моржей в Москве и области довольно много. Каждый без труда подберет ближайший и начнет увлекательный и полный неожиданностей путь к бодрости и крепкому здоровью.