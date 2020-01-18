Сенатор Джабаров отреагировал на жалобу Грузии и Украины по Азовскому морю

Москва, 18 января. Обвинения Украины и Грузии в адрес России, которая якобы нарушает международные нормы в Азовском и Черном морях, являются обычной провокацией. Об этом в субботу заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Мы ничего не нарушаем и готовы это доказать в любой международной инстанции. Это провокация», — пояснил он РИА Новости.

Джабаров также отметил неуместность предъявления претензий со стороны Грузии, которая не имеет к Азовскому морю никакого отношения.

«Азовское море – это внутреннее море Украины и России, при чем здесь Грузия — непонятно», — сказал сенатор.

Член Совета Федерации полагает, что обе страны пытаются обратить на себя внимание мировой общественности, поскольку не могут смириться с фактом постройки Крымского моста. При этом он обратил внимание на то, что Украина нарушает свои же установки. Стратегия нацбезопасности страны предполагает уменьшение напряженности в отношениях с Россией. Но на деле Киев лишь обостряет и без того непростую обстановку.

Напомним, что ранее Киев и Тбилиси обратились в Международную морскую организацию, пожаловавшись на Россию. Заявители утверждают, что Москва якобы препятствует проведению поисково-спасательных операций в Черном и Азовском морях. Джабаров посоветовал Украине сперва разобраться в своих внутренних проблемах, прежде чем устраивать очередной международный скандал.

Добавим, что Украина уже не первый год нагнетает обстановку вокруг Азовского моря. В частности, Киев регулярно проводит в своих водах морские стрельбы, а также осуществляет укрепление береговой линии.