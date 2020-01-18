Министр спорта ДНР заявил, что украинские футболисты едут в Россию ради развития

Донецк, 18 января. Украинские футболисты едут в РФ и заключают контракты с российскими клубами, поскольку хотят профессионально развиваться. Об этом заявил министр спорта Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Громаков.

«Уровень украинского футбола в последние годы, конечно, сильно снизился. Сейчас чемпионат представлен, по сути, двумя командами — это «Динамо» и «Шахтер». Возможности повышаться в классе у других игроков нет», — объяснил он.

Громаков отметил, что российский футбол достиг гораздо более высокого уровня. Украинский спорт мог бы использовать это в своих интересах, например, отправлять футболистов в российские клубы, а затем возвращать на родину более опытных игроков. Однако, по словам Громакова, сделать это не позволяет политика.

«Текущая ситуация крайне печальна, так как всего лишь определенная группа радикально настроенных людей задает повестку дня всему государству», — сказал министр спорта ДНР в беседе с корреспондентом НА «Харьков».

Слова Громакова подтверждает скандал, который разгорелся недавно в связи с поездкой нападающего украинского футбольного клуба «Агробизнес» Игоря Сикорского в Санкт-Петербург. Из-за того, что спортсмен посетил Россию, клуб расторг с ним контракт. Кроме того, в свое время на Украине обвинили в предательстве Александра Зинченко, подписавшего контракт с «Уфой», и Ярослава Ракицкого, перешедшего в петербургский «Зенит». Как считает Громаков, изменить ситуацию могут только сами спортсмены.