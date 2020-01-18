Харассмент и цензура в Google и Facebook отталкивают ищущую работу молодежь

Москва, 18 января. Американская и европейская молодежь все чаще отказывается от работы в таких крупных компаниях, как Google и Facebook, замешанных в многочисленных скандалах. Об этом рассказали рекрутеры.

По данным The New York Times, представители поколения Z не готовы мириться с политикой компаний, избирательным подходом к поисковой выдаче, нарушением этики, манипуляцией данными пользователей и многим другим. Они остерегаются скандалов, которые связаны с харассментом, внутренней цензурой и ужасными условиями труда.

Согласно статистическим данным, лишь 40% молодых людей, родившихся после 1996 года, готовы трудиться в Google или Facebook, что существенно ниже предыдущих показателей. Это грозит компаниям стагнацией и в перспективе утратой лидерства.

Как отметил аналитик компании «Финам» Леонид Делицын, поколение Z действительно чувствительно к этике, поэтому работа в Google и Facebook для его представителей непривлекательна. Однако для оскандалившихся компаний есть выход из сложившейся ситуации.

«Google может просто заменить слишком требовательную американскую или европейскую молодежь на менее требовательную китайскую, индийскую, латиноамериканскую и так далее. А мозги ведь не хуже», – цитирует эксперта «Слово и Дело».

Как уточнил специалист в сфере информационной безопасности Анатолий Голод, на рынке достаточно компаний, работа которых не вызовет претензий у соискателей.

Альтернатива важна и для рынка, чтобы интернет-пользователи смогли отказаться от услуг компаний, изрядко запятнавших себя. Россия — одна из немногих стран, которые могут предложить варианты.

«Сейчас поисковый рынок фактически монополизирован одной компанией – Google – с которой конкурировать невозможно. (…) То, что существует российский «Яндекс» – это чудо», – считает Леонид Делицын.

Как ранее отметил депутат Государственной думы Виталий Милонов, такие крупные интернет-площадки, как YouTube, Google, Facebook, Twitter и Telegram представляют опасность. Они несут в себе ощутимую угрозу как для безопасности данных своих пользователей, так и их информационной гигиены — блокируют аккаунты официальных и общественно значимых лиц РФ, при этом дают возможность высказаться деструктивным элементам.

Cенатор Франц Клинцевич призвал тщательно проверить работу Facebook на предмет соблюдения законодательства РФ. Компания на протяжении длительного времени ведет недружественную по отношению к России политику. Она использовала методы идеологической цензуры, а также осуществляла вмешательство в российские выборы.