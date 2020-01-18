Россия стала ключевым миротворцем в арабском и африканском мире

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что Москва стала настоящим миротворцем, способным усадить за стол переговоров непримиримых противников.

Ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину благодарственное письмо, в котором выразил поддержку российской инициативе по урегулированию ливийского конфликта. Более того, фельдмаршал сообщил, что примет предложение России, если последняя решит вновь провести переговоры в Москве.

«Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — значится в официальном письме.

Комментируя сообщение от командующего Ливийской национальной армии, военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Россия проявила себя как страна, способная привнести мир туда, где его, казалось, быть не может.

«Россия себя проявила как ключевой миротворец, который сейчас действует в Африке. […] И Кремль, безусловно, будет продолжать выступать в роли миротворца, организующего переговоры (между ПНС и ЛНА — Прим. ФАН). Но также нельзя забывать о том, что помимо Москвы есть еще и Анкара, которая в этой теме присутствует, потому что это совместные российско-турецкие предложения, подготовленные документы, которые подписал Саррадж (глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж — Прим. ФАН), но не подписал Хафтар. Так что посмотрим, что там будет в Берлине, прилетит он туда или нет», — сказал эксперт.

Аналитик предположил, что Халифа Хафтар мог отказаться от подписания соглашения с представителями так называемого Правительства национального согласия, так как «опасался, что у него вырвут победу, закрепленный в долгих боях успех». Однако нельзя забывать, что командующий ЛНА представляет простой народ Ливии и соответственно не может самостоятельно принимать политические решения, не проконсультировавшись с рядовыми ливийцами. Поэтому он взял паузу в деле подписания предложенного соглашения.

«Сложно пока говорить, к какому итогу придут переговоры в Берлине. Говорить о чем-то конкретном трудно. И Саррадж, и Хафтар усмирили своих людей по предложению Москвы, но не надо забывать и о сыне Муаммара Каддафи, который на юге страны руководит племенами. В ливийском конфликте много игроков: это и ОАЭ, и египтяне, и алжирцы, итальянцы, французы. Россия точно миротворец, но мы также будем внимательно следить за берлинской встречей 19 января. Интересно, до чего там стороны договорятся», — заключил Литовкин.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Во встрече приняли участие командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж. Однако после стало известно, что Саррадж отказался от встречи с Хафтаром, а фельдмаршал покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС Ливии. На некоторое время подписание документа отложили, но режим тишины в африканском государстве продолжает действовать.

Следующие переговоры по ливийскому урегулированию должны состоятся в Берлине, 19 января. Отметим, это будет уже не первое мероприятие по решению вопроса Ливии, такие встречи организовывались и раньше, однако ни Хафтар, ни Саррадж их не посещали, ведь они просто не способны друг с другом разговаривать. Тем не менее, России удалось организовать встречу двух непримиримых врагов и усадить их за стол переговоров. Москве на это потребовалось меньше недели.