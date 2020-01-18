Турция усложняет переговорный процесс по Ливии выпадами в адрес Хафтара

Анкара, 18 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне берлинской конференции призвал Европу не допустить «исторической ошибки». Такую позицию он изложил в статье для американской газеты Politico.

По мнению турецкого лидера, оставить Ливию во власти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара было бы ошибкой. Он считает, что если триполитанское «правительство» падет, то Европа столкнется с новыми проблемами и угрозами.

Поведение Эрдогана в таком случае больше похоже на попытку обелить перед берлинской конференцией так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое состоит из вооруженных группировок, связанных запрещенными в РФ террористическими организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Хафтар стоит на стороне легитимного органа власти в Ливии — Палаты представителей, члены которой были избраны ливийским народом.

Берлинская конференция по Ливии состоится 19 января. До этого в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей России и Турции. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что московские переговоры играют важную роль в процессе мирного урегулирования ситуации в североафриканской стране.

Накануне Кремль сообщил, что Хафтар направил президенту России Владимиру Путин письмо, в котором поблагодарил Москву за усилия по установлению мира и стабильности в Ливии. Он также поддержал инициативу РФ по проведению в Москве мирных переговоров, которые, по его словам, должны привести к миру в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.