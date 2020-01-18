Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» под Петербургом

Санкт-Петербург, 18 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.

В мероприятии также приняли участие петербургский губернатор Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в субботу глава российского государства посетит Петербург. Российский лидер возложит цветы к монументу «Мать-Родина» на Пескаревском мемориальном кладбище, осмотрит выставку «Память говорит. Дорога через войну», посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Путин также встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Российский президент регулярно принимает участие в мероприятиях, связанных с блокадой Ленинграда. Для него это в том числе личная история.

Путин ежегодно несет на акции «Бессмертный полк», которая проходит 9 мая, портрет своего отца. На Пискаревском кладбище в одной из братских могил похоронен старший брат главы государства Виктор, который скончался в малолетнем возрасте во время блокады Ленинграда.