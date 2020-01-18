Салех заявил, что ПНС Ливии ничего не достигло за четыре года

Триполи, 18 января. Глава Палаты представителей, являющейся легитимным парламентом Ливии, Агила Салех призвал освободить столицу страны Триполи от боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа для установления мирной жизни. Заявление Салеха приводит Libya's Channel.

«Международное сообщество уверено, что правительство Сарраджа потерпело неудачу и ничего не достигло за четыре года. <…> Для обеспечения режима прекращения огня необходимо вывести боевиков из Триполи», — сказал глава Палаты представителей.

Кроме того, он прокомментировал вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.

«Турция является частью проблемы, а не частью ее решения. Она стала врагом ливийского народа. Вмешательство Турции направлено на то, чтобы наделить властью «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ радикальная организация. — Прим. ФАН). Народ Ливии этой угрозы не боится и будет защищать свою страну», — подчеркнул Салех.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи. Бандформирования ПНС захватили Триполи и присвоили доходы от продажи ливийской нефти. Кроме того, боевики похищают людей и занимаются работорговлей. Операцию по освобождению столицы североафриканского государства от террористов ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Турция вмешивается во внутренние дела Ливии, перебрасывая в Триполи сирийских наемников и направляя турецких солдат в поддержку боевиков ПНС. Кроме того, Анкара поставляет террористам оружие, несмотря на эмбарго ООН.

8 января президент России Владимир Путин встретился в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент РФ заявил о необходимости прекратить огонь в Ливии. Благодаря инициативе президента России, впервые за долгие месяцы в Триполи установилось перемирие.

13 января в Москве состоялись межливийские переговоры, ставшие, по мнению экспертов, значимым шагом на пути установления мирной жизни в Ливии. Следующий этап — берлинская конференция, которая пройдет 19 января.