Новые фото Алсу озадачили поклонников певицы

Москва, 18 января. Новые фотографии певицы Алсу в ее профиле в Instagram дали повод для слухов о беременности знаменитости.

Поп-исполнительница выставила в социальных сетях фотографии из салона красоты. 36-летняя знаменитость запечатлена на кадрах в свободном черном платье, которое не смогло скрыть изменения в фигуре.

Снимки озадачили поклонников звезды. Некоторые интернет-пользователи заподозрили, что Алсу беременна, а другая часть фолловеров посчитала, что певица набрала пару лишних килограммов за новогодние праздники.

«По-моему, вы беременна», — написала oseshka.

«Может, беременна», — написала dinadina999999999.

«Поправилась», — посчитал bulatgareev5.

Поклонников при этом не смутила изменившаяся внешность звезды. По их мнению, певица — «красотка» и всегда потрясающе выглядит.

Сама Алсу пока не отреагировала на слухи о своей беременности.

Напомним, певица Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова в 2006 году. Исполнительница подарила супругу трех детей: Сафину, Микаэлу и Рафаэля. Старшая дочь Сафина, как пишет пресса, занимается музыкой и играет на фортепиано, при этом не стремится построить карьеру звезды эстрады. Младшая дочь Микаэла, напротив, хочет стать знаменитой и повторить успех своей любимой певицы Билли Айлиш. Девочка уже участвовала в проекте «Голос. Дети». Сына Алсу не представила публике до сих пор.