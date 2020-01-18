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14:26 18 Января 2020

Россия призвала ООН оценить новый языковой закон Украины. События дня. ФАН-ТВ

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У самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Россия призвала ООН оценить новый языковой закон Украины. События дня. ФАН-ТВ

В Новосибирске из-за ЧП отложен рейс во Вьетнам. У лайнера компании S7 в аэропорту «Толмачево» загорелся один из двигателей. Очевидцы опубликовали кадры с места событий. Предварительно известно, что пилот пытался запустить технику дважды: если в первом случае двигатель никак не среагировал, то во втором уже загорелся. По основной версии, топливо скопилось в выхлопной системе — вслед за этим сработали датчики превышения температуры. На борту Airbus находились 185 человек. Всех оперативно эвакуировали, и никто не пострадал. К счастью, самолет так и не успел подняться в воздух. Сам рейс отложили аж на 12 часов. Все детали ЧП сейчас выясняют оперативники.

МИД РФ раскритиковал новый языковой закон Украины

Россия призвала ООН оценить новый языковой закон Украины. События дня. ФАН-ТВ

Языковая дискриминация на Украине продолжается, причем для русского языка — в двойном объеме. С такими словами российский МИД обратился к правозащитным структурам ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Наши дипломаты просят мировое сообщество оценить недавние действия киевских властей. Напомним, что 16 января Верховная рада приняла закон о среднем образовании, который затронул нацменьшинства. К примеру, если дети крымских татар, проживающих на Украине, сохранят возможность учиться на родном языке (с 1 по 11 классы), то для представителей Евросоюза планка уже снижается до 5 класса. В дальнейшем обучение будет замещаться украинской мовой как минимум на 60%. Русскоговорящие тут и вовсе попадают в третью категорию. До 5 класса они смогут учиться на своем языке, а затем ему на смену придет государственный в объеме 80%. Российский МИД напомнил, что Украина приняла закон без какого-либо диалога с местными нацменьшинствами. 

Трамп призвал Хаменеи к осторожности в словах

Россия призвала ООН оценить новый языковой закон Украины. События дня. ФАН-ТВ

Грозная риторика в диалоге Тегерана и Вашингтона ни на день не ослабевает. Президент США Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи «осторожнее подбирать слова». Дело в том, что тот ранее назвал позором и трусостью последние действия Штатов на Ближнем Востоке. И американский лидер, конечно, ответил на это угрозами, хотя каких-либо конкретных шагов не обозначил. Напомним, что и без того сложные отношения Ирана и США обострились в начале года, когда при авиаударе американских военных по Багдаду погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран ответил на это обстрелом нескольких баз США в регионе. Ну, а Пентагон, несмотря на эскалацию конфликонта, решил усилить свой контингент на Ближнем Востоке. 

Моралес назвал своих возможных преемников

Россия призвала ООН оценить новый языковой закон Украины. События дня. ФАН-ТВ

Экс-президент Боливии Эво Моралес назвал своих возможных преемников. Партия «Движение к социализму», которую политик по-прежнему возглавляет, может выдвинуть на выборы одного из четырех кандидатов. В их числе: Диего Пари, Давид Чокеуанка, Луис Арсе и Андронико Родригес. Напомним, что досрочные выборы президента Боливии должны пройти 3 мая. О том, что они состоятся, еще в прошлом году сообщил сам Эво Моралес. В октябре прошлого года народ избрал его на очередной срок, но затем в стране произошел государственный переворот, инспирированный США. В ходе вооруженного противостояния погибли более 20 человек. На пост главы государства сама себя назначила сенатор Жанин Аньес, представитель проамериканских сил. Впрочем, Моралес и его сторонники отступать явно не намерены.

 