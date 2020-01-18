Россия призвала ООН оценить новый языковой закон Украины. События дня. ФАН-ТВ

У самолета в Новосибирске загорелся двигатель В Новосибирске из-за ЧП отложен рейс во Вьетнам. У лайнера компании S7 в аэропорту «Толмачево» загорелся один из двигателей. Очевидцы опубликовали кадры с места событий. Предварительно известно, что пилот пытался запустить технику дважды: если в первом случае двигатель никак не среагировал, то во втором уже загорелся. По основной версии, топливо скопилось в выхлопной системе — вслед за этим сработали датчики превышения температуры. На борту Airbus находились 185 человек. Всех оперативно эвакуировали, и никто не пострадал. К счастью, самолет так и не успел подняться в воздух. Сам рейс отложили аж на 12 часов. Все детали ЧП сейчас выясняют оперативники.

МИД РФ раскритиковал новый языковой закон Украины Языковая дискриминация на Украине продолжается, причем для русского языка — в двойном объеме. С такими словами российский МИД обратился к правозащитным структурам ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Наши дипломаты просят мировое сообщество оценить недавние действия киевских властей. Напомним, что 16 января Верховная рада приняла закон о среднем образовании, который затронул нацменьшинства. К примеру, если дети крымских татар, проживающих на Украине, сохранят возможность учиться на родном языке (с 1 по 11 классы), то для представителей Евросоюза планка уже снижается до 5 класса. В дальнейшем обучение будет замещаться украинской мовой как минимум на 60%. Русскоговорящие тут и вовсе попадают в третью категорию. До 5 класса они смогут учиться на своем языке, а затем ему на смену придет государственный в объеме 80%. Российский МИД напомнил, что Украина приняла закон без какого-либо диалога с местными нацменьшинствами.

Трамп призвал Хаменеи к осторожности в словах Грозная риторика в диалоге Тегерана и Вашингтона ни на день не ослабевает. Президент США Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи «осторожнее подбирать слова». Дело в том, что тот ранее назвал позором и трусостью последние действия Штатов на Ближнем Востоке. И американский лидер, конечно, ответил на это угрозами, хотя каких-либо конкретных шагов не обозначил. Напомним, что и без того сложные отношения Ирана и США обострились в начале года, когда при авиаударе американских военных по Багдаду погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран ответил на это обстрелом нескольких баз США в регионе. Ну, а Пентагон, несмотря на эскалацию конфликонта, решил усилить свой контингент на Ближнем Востоке.