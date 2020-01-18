Депутат Госдумы Козенко призвал граждан Украины объединиться в пророссийское движение

Симферополь, 18 января. Депутат Государственной думы от крымского региона Андрей Козенко призвал российских соотечественников, проживающих на территории Украины и являющихся ее гражданами, объединиться в пророссийское движение. С заявлением он выступил на митинге, посвященном 366-й годовщине Переяславской рады.

Парламентарий отметил, что даже после воссоединения Крыма с Россией про Украину забыть нельзя, поскольку на ее территории живут российские соотечественники, нуждающиеся в поддержке. При всем при этом, добавил Козенко, на Украине активно переписывают историю, запрещают русский язык.

«Мы поддержим тех людей, которые сегодня живут на Украине, и готовых объединиться в пророссийское движение для того, чтобы повторить события Переяславской рады», — подчеркнул депутат.

Козенко уверен, что однажды народы России и Украины смогут жить вместе в рамках единого и великого государства.

В 2014 году Крым воссоединился с Россией демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство крымчан высказались за становление Крыма российским регионом.

Несмотря на всю законность вхождения полуострова в состав РФ, Украина продолжает нападки на Россию, которую голословно называет «страной-агрессором», и считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Киев регулярно направляет Москве ноты протеста из-за визита официальных лиц в Крым. Как отметил профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий, власти не видят смысла на них реагировать, поскольку речь идет о территории России.