В ближайшие дни состоится международная конференция по Ливии в Берлине, в которой примут участие обе стороны ливийского конфликта. Федеральное агентство новостей (ФАН) напоминает о сторонах внутриливийского конфликта в ближневосточном регионе.

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) в настоящее время являются ведущей военной силой в Ливии и де-факто удерживают контроль над большей частью страны, включая районы с нефтяной инфраструктурой. Халифе Хафтару как лидеру ЛНА удалось за все время конфликта добиться военных успехов. Кроме того, он проявил себя как военный деятель, открытый к диалогу:в мае 2017 года в столице ОАЭ Абу-Даби состоялась официальная встреча между главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, но более плодотворная встреча прошла в Париже. Там лидерам удалось договориться об установлении режима прекращения огня. В качестве основного гаранта сокращения потока беженцев в Европу Хафтар предложил себя.

В начале июля 2017 года после двух лет боев фельдмаршал объявил о полном освобождении от террористических группировок второго по значимости города Ливии — Бенгази.

Кроме того, Халифа Хафтар стал за это время настоящим символом борьбы с террористическими группировками: один из его недавних военных успехов был связан с освобождением Сирта от боевиков запрещенного в РФ ИГИЛ1. Никто не мог выбить боевиков из региона в течение нескольких лет: фельдмаршалу ЛНА удалось это сделать за несколько месяцев.

О главаре так называемого ПНС Ливии Файезе Саррадже, к сожалению, лестных отзывов не найти — чего только стоит факт открытой поддержки кандидатуры Сарраджа со стороны таких организаций, как «Братья-мусульмане1 в Ливии», «Рассвет Ливии» и «Ополчение Мисураты» (все запрещены в РФ).

В своих нехитрых махинациях по управлению государством Саррадж не стесняется забираться в кошелек жителей Ливии — деньги от ливийской нефти распределяет ПНС через Национальную нефтяную компанию. Примечательно, что эти средства не идут на обеспечение ливийских граждан.

Саррадж обеспечивает бандитам на территории триполитании официальное прикрытие, закупает вооружение на деньги от продажи нефти, но при этом он сам — фигура номинальная, так как банды Триполи имеют на него влияние. Файез Саррадж, фактически, заинтересован в продолжении конфликта, чтобы не терять контроль над продажей ливийской нефти. Замкнутый круг.

К прочим «заслугам» триполитанского правителя относится похищение российских социологов ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана в мае 2019 года. Сотрудники Фонда до сих пор содержатся в тюрьме «Митига», контролируемой представителями МВД ПНС Ливии.

О влиянии на ПНС террористов «покрупнее» говорит и ситуация, сложившаяся с официальной военной помощью Сарраджу со стороны Турции. Запрещенная в РФ террористическая организация «Братья-мусульмане» призывала главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа попросить Турцию о размещении военной базы в Ливии. Лидер «Братьев-мусульман» и «Партии справедливости и строительства» Абд ар-Раззака аль-Аради опирался в своих намерениях на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявлял, что согласен разместить турецкий военный контингент в Ливии, если руководство ПНС попросит об этом. Как результат — подписанные соглашения между Сарраджем и Эрдоганом в конце ноября прошлого года, против которых выступило практически все мировое сообщество, так как меморандум о сотрудничестве противоречил как минимум географическим тонкостям, игнорируя существование острова Крит в пункте о демаркации морских границ.

«Вишенкой на торте» стали сирийские боевики, которые кормятся из кошельков простых ливийских граждан усилиями Сарраджа: газета Guardian сообщает о двух тысячах сирийских боевиков, поддерживаемых Турцией. Они были направлены в Ливию сражаться на стороне ПНС. Как отмечает британское издание, около 650 боевиков прибыли в Триполи в конце прошлого года, а еще более тысячи находятся в Турции с 5 января, где часть бойцов проходит обучение в тренировочных лагерях перед «командировкой». Кроме того, Guardian акцентирует внимание на том, что сирийские боевики уже подписали контракты с ПНС Ливии сроком на полгода: согласно этим бумагам, они будут получать по две тысячи долларов в месяц от главаря ПНС Файеза Сарраджа.

Вместо того, чтобы обеспечивать достойную жизнь ливийским гражданам, таким образом главарь так называемого Правительства национального согласия финансирует свою «армию», чтобы задержаться у власти, пусть и в таком извращенном формате. В данном случае как нельзя кстати пришлась официальная поддержка от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но сам Саррадж, таким образом, становится заложником интересов турецкого лидера и группировки «Братья-мусульмане», в которую вхожи большая часть «коллег» Сарраджа и он сам. У главы ПНС не остается выбора, кроме как замкнуть все финансирование в триполитании на себе и расплачиваться им за возможность оставаться у власти.

Следствия правления режима Сарраджа настолько печальны, что даже значительные победы и подвиги фельдмаршала Халифы Хафтара меркнут в сравнении с преступлениями действующего лидера ПНС. Имеет ли право марионетка террористов, возглавляющий нелегитимное правительство, диктовать какие-то условия на грядущей берлинской конференции представителям из Тобрука?

1 Организация запрещена на территории РФ.