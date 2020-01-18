Корнилов заявил, что западные спонсоры хотят «более свежие лица» вместо Соболь

Москва, 18 января. Запад подыскивает свежие лица на место неудовлетворившей его юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любови Соболь, считает политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Скандальная активистка, комментируя состав рабочей группы для вынесения предложений в конституцию, цинично высказалась в адрес погибшего героя Донбасса Арсена Павлова, известного как Моторола. Соратница блогера Алексея Навального написала в своем Twitter-аккаунте: «Моторола умер, а то бы и он какую-нибудь главу написал». Интернет-пользователей возмутил цинизм Соболь.

«Стремительно пробила дно», — написал @LawyerGavr.

«Вот вроде понемногу зарабатывала мое уважение, но одним твитом все в унитаз спустила. Моторола с оружием в руках защищал русских», — указал @vkozh2.

Корнилов, комментируя высказывание Соболь, отметил, что подобного рода слова говорят лишь о том, насколько «этот шутник является человеком».

«В данном контексте я хотел бы напомнить слова Марии Захаровой, которая в свое время написала: «Соболь — это животное, а теперь попробуйте поспорить», — указал Корнилов в беседе с Nation News.

Нападение Соболь в редакции «Эха Москвы» на беременную Маргариту Симоньян — главного редактора RT — заставило, по словам эксперта, задуматься над тем, что скандалистке на Западе уже ищут замену.

«Я обратил внимание на то, что Запад пытался сделать на нее ставку: Соболь дала несколько интервью, после чего все как-то стихло. Видимо, уровень Соболь не удовлетворил и западных комментаторов, и они сейчас пытаются найти более свежие лица», — сказал политический обозреватель.

По его словам, и Навальный, и Соболь пытаются обратить на себя внимание западных спонсоров, поскольку иначе зарабатывать на жизни не умеют.

Соболь в 2016 году пыталась стать депутатом Государственной думы, но запала хватило на пару месяцев. В прошлом году скандальная активистка пыталась «сесть» в кресло депутата Мосгордумы. Однако ни подтасовки с подписными листами, ни попытки давления на ЦИК, ни профинансированные беглым олигархом Михаилом Ходорковским незаконные митинги в Москве не помогли Соболь стать депутатом.