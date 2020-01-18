ФАС объяснила, как бороться с рекламным спамом

Москва, 18 января. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) объяснили, как справляться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.

Антимонопольщики рассказали, что первым делом владелец номера должен проверить, давал ли он банкам, сотовым компаниям или иным организациям личное согласие на рассылку рекламы, поскольку зачастую клиенты при заключении договоров своей подписью автоматически дают разрешение на отправку таких уведомлений.

Однако звонки и сообщения могут поступать не от тех компаний, которые получили персональное одобрение, а из call-центров. В таком случае, подчеркнули в ФАС, за рассылку отвечает тот, кто отправляет спам.

В ситуации, когда никаких соглашений на рассылку дано не было, пострадавшему от навязчивой рекламы владельцу номера следует обратиться к распространителю спама.

«По вашему первому устному требованию они должны прекратить вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали», — передает «Российская газета».

Если компания не отвечает на претензии, следует обратиться в областное управление ФАС.

Доказать получение непрошенной рекламы владелец номера может скриншотом дисплея смартфона с соответствующим сообщением, распечатанным письмом из электронной почты или аудиозаписью телефонного звонка.

При обращении в ведомство также для потребуется заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление звонка или СМС-сообщения.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками с помощью технологии распознавания цифрового звонка. Со своей идеей специалисты обратились в ФАС.