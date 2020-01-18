Бальбек объяснил, почему Киев решил уменьшить напряженность в отношениях с РФ

Москва, 18 января. События последних пяти лет принуждают Киев принять меры по уменьшению напряженности в отношениях с Россией, считает депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

«Украинцы уже не верят в скорый развал РФ и помощь НАТО в случае пограничного конфликта. Граждане хотят мира, новая власть, возможно, и стиснув зубы, обещает начать политику «гашения» конфликта. Я бы сказал, что ситуация и события последних пяти лет принудили Киев к «мирной дорожной карте», — объяснил он РИА Новости.

По мнению Бальбека, президент Украины Владимир Зеленский учел провал своего предшественника Петра Порошенко в отношении Москвы, поэтому не делает агрессивных выпадов в сторону России и не хвастается будущими победами над ее армией.

Депутат прокомментировал новую стратегию национальной безопасности Украины, которая была принята 17 января на заседании СНБО. Согласно ей, приоритетными направлениями являются обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция и восстановление территориальной целостности страны​​​. Кроме того, Киев настроен принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и надеется снизить напряженность в отношениях с Москвой, передает «Царьград».

Отношения между двумя странами ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. РФ обвинения назвала неприемлемыми и отвергла. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.