Сенатор Клинцевич уверен, что любая агрессия против полиции должна жестоко караться

Французская полиция была вынуждена вывести президента Франции Эммануэля Макрона из зала театра в Париже, куда пытались пробиться протестующие против пенсионной реформы, сообщил телеканал BFMTV. Комментируя произошедшее, российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что любая агрессия в отношении правоохранителей или первых лиц государства, должна жестко пресекаться.

Как стало известно, французский лидер вместе с супругой Брижит Макрон посетил столичный театр Буф-дю-Нор, куда также направились протестующие. Последние пытались проникнуть внутрь театра, однако были оттеснены правоохранителями, обеспечивающими безопасность президента. В какой-то момент началась потасовка с полицией, однако она быстро сошла на нет и спустя какое-то время, силы правопорядка образовали специальный коридор, через который от здания театра отъехала чета Макронов.

Комментируя ситуацию, российский сенатор Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что произошедшее во Франции показательно. Политические оппоненты Макрона воспользовались проблемной темой для того, чтобы нанести «удар» по позициям президента, так как «в обществе есть недовольство, связанное с решениями по пенсионной реформе».

«Конечно, там органы правопорядка, согласно действующему законодательству, обеспечили безопасность первого лица государства. И это правильно. Но если бы протестующие вели себя более жестко, их действия были бы серьезно пресечены, возможно даже с использованием оружия. Если же переводить ситуацию на Россию, то я считаю, что, исходя из запроса на ужесточение законов против тех, кто участвует в массовых беспорядках, наши полицейские ведут себя крайне корректно, хотя по закону они могут действовать значительно жестче. Достаточно вспомнить, что люди, которые очевидно провоцировали москвичей на агрессивные действия, получили конкретные сроки, пусть и условно», — поясняет сенатор.

По его словам, сразу после того, как участники летних несанкционированных митингов получили по заслугам, либерально настроенная общественность сразу начала реагировать, высказывать недовольство. Хотя российская правоохранительная система действовала максимально мягко и лояльно.

«Но люди забывают, что есть действующее законодательство, есть проговоренные моменты, связанные с общественным недовольством и проведением мирных акций. Они определены в законе, притом так, чтобы были места, которые правоохранительные органы должны охранять, обеспечивать безопасность. Ведь любая мирная акция по щелчку пальцев может мгновенно превратиться в провокацию, когда появится террорист или какой-то другой провокатор, который, например, взорвет пусть и небольшое, но взрывное устройство. Сразу же поднимется общественный резонанс, и люди будут обвинять правоохранителей в бездействии, в том, что они не смогли обеспечить безопасность народа. Такие ситуации накручиваются, как снежный ком», — продолжает Клинцевич.

Поэтому сенатор выступает за то, чтобы российский закон соблюдался, но действия провокаторов и особенно организаторов незаконных акций протеста должны серьезно пресекаться. Возможно, это даже потребует ужесточения закона.

«Все, что касается представителей правоохранительных органов, любые некорректные действия в отношении этой категории граждан, должны караться жестко. У нас люди должны понимать, что полицейских оскорблять нельзя, а уж тем более ничего в них нельзя бросать. Если бросил — это уже уголовное преступление, и других вариантов быть не может», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, с начала декабря на территории Франции действует общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Действия протестующих привели к нарушению работы общественного транспорта. Несколько раз происходили стычки протестующих с полицией.