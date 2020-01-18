«Оппозиция» не может превратить поправки к конституции в повод для протестной активности

Москва, 18 января. «Оппозиция» не пытается выводить людей на улицы в связи с поправками к Конституции РФ, осознав бесполезность подобных мероприятий. Вся активность либералов сейчас заключается только в попытке дискредитировать кандидатов на посты в новом правительстве в соцсетях.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, предложил целый пакет поправок к конституции. Среди предложенных российским лидером изменений запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для высших должностных лиц правительства, а также целый ряд поправок, улучшающих социальные гарантии. Кроме того, глава государства поручил провести голосование граждан, чтобы учесть их мнение о поправках к основополагающему закону.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне положительно восприняли послание Путина, а рейтинг президента после выступления перед Федеральным собранием подрос. Согласно опросу, 73% граждан поддерживают изменения, предложенные Путиным.

Осознавая, что россияне хорошо относятся к поправкам, «оппозиция» понимает бесполезность призывов к протестам против изменения конституции, поэтому не проявляет практически никакой активности. Кроме того, либералы, скорее всего, еще не получили указания западных кураторов, да и погода сейчас не располагает к выходам на улицы.

Даже основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) и скандальный блогер Алексей Навальный, который неоднократно выступал за изменение конституции, опустил руки, сообщает «Политика сегодня». У себя в Twitter уехавший на отдых в Таиланд блогер написал, что «защищать конституцию» не нужно.

Единственным человеком, призывающим выходить на улицы столицы в связи с предложенными поправками, стала московский муниципальный депутат Юлия Галямина. При этом активистка обманула москвичей, не сообщив, что анонсированная ею акция на самом деле не была согласована с администрацией. Таким образом, становится понятно, что превратить поправки к конституции в повод для протестной активности так называемая оппозиция не в состоянии.