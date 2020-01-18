Милош Бикович скрывает свою невесту

Москва, 18 января. СМИ удалось выяснить, что популярный актер Милош Бикович, который старательно пытается скрыть детали личной жизни, состоит в романтических отношениях с сербской моделью.

В декабре прошлого года звезда фильма «Холоп» признался, что его сердце свободно. Однако как удалось выяснить KP.Ru, 32-летний сербский артист встречается с 23-летней моделью, которая изучает в Белграде современные коммуникации.

Скорее всего, как пишет издание, речь идет о Барбаре Таталович — победительнице конкурса Elite Model Look Serbia 2011. Романтические отношения у пары завязались более года назад.

Как пишет телеканал «360», звезда помогает своей невесте с карьерой в кино. Девушка мелькнула в совместном с Биковичем проекте «Магомаев» — у возлюбленной артиста небольшая роль. Кроме того, в конце прошлого года в Сербии стартовали съемки фильма «Отель Белград», в котором Бикович играет главную роль и является сопродюсером картины. В этой киноленте, которая выйдет в свет весной, Таталович тоже получила роль.

Бикович с 2016 года состоял в отношениях с дочерью известной российской актрисы Ксении Раппопорт Аглаей Тарасовой. Пара рассталась в начале 2018 года.

Сербский актер ранее признался в любви к России и заявил, что считает ее своей второй родиной, «потому что меня там так приняли»