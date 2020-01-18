Брат Кузьмина рассказал, как Пугачева после ссоры с певцом вылавливала деньги из унитаза

Москва, 18 января. Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр в подробностях рассказал одну историю из молодости, связанную со звездой российской эстрады Аллой Пугачевой.

Как известно, в восьмидесятых годах Кузьмин встречался с Пугачевой. Роман был настолько бурным, что исполнительница решила сделать возлюбленному шикарный подарок — ключи от новой машины «Жигули», весьма дорогой по тем временам. Документы при этом были оформлены на Пугачеву.

Спустя время пара рассорилась, певица решила забрать автомобиль назад, в собственное пользование. Кузьмина же такой поворот событий оскорбил, он собрал сумму, равную стоимости машины, и привез артистке.

«Я же мужчина все-таки, не надо мне ее дарить!» — заявил певец.

Пугачева наотрез отказалась, объявив, что не нуждается в деньгах, а лишь требует отдать обратно подарок. Кузьмин, как вспомнил его брат, вышел из себя, и выбросил купюры в унитаз.

Пугачева вместе с дочерью Кристиной Орбакайте выловили деньги, а затем развесили по комнате сушиться. Картина, представшая перед пришедшей домработницей, глубоко ее поразила.

«А еще говорят, что денег у них нет!» — изумилась она.

Брат Кузьмина рассказал, что Пугачева впоследствии звонила ему и хотела поговорить с бывшим молодым человеком.

«Ты поступаешь как настоящая звезда!» — заявила она в разговоре с музыкантом.

Напомним, романтические отношения пары длились с 1986 по 1988 год. К моменту знакомства с Пугачевой Кузьмин был известным на всю страну музыкантом, которого, однако, еще не показывали по телевидению.

Примадонну российской эстрады познакомил с записями группы Кузьмина под названием «Динамик» ее звукорежиссер Александр Кальянов. Пугачева захотела лично встретиться с рокером и отправилась на его выступление. Молодой человек произвел на нее настолько сильное впечатление, что Пугачева не захотела с ним расставаться. Последующие дни пребывания в Ленинграде они провели вместе.