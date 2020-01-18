Росгвардейцы обеспечат безопасность крещенских купаний в Центральном округе

Москва, 18 января. Более 6 тысяч росгвардейцев обеспечат безопасность во время мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в Центральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Росгвардейцы будут нести службу в районе храмов, соборов и церквей, а также организованных мест традиционных крещенских купаний», — говорится в сообщении.

На улицы для патрулирования выйдут свыше 500 экипажей вневедомственной охраны. В Москве обеспечивать безопасность будут сотрудники столичного управления Росгвардии и военнослужащие специальных моторизованных и оперативных воинских частей.

Уточняется, что при подготовке к Крещению комиссии региональных управлений Росгвардии проверили 2,5 тысячи объектов. Кроме того, в округе был усилен контроль за оборотом и хранением огнестрельного оружия.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области напомнило о правилах безопасности во время крещенских купаний. Спасатели призвали купаться на Крещение только в специально оборудованных местах, пишет РИАМО. Крещенские купания начнутся в ночь на 19 января.