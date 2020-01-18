Сирия новости 18 января 12.30: вылазка курдских боевиков в Хасаке, в Алеппо ВВС наносит удары по опорным пунктам джихадистов

Сирия, 18 января. Вылазка курдских боевиков в Хасаке. В Алеппо ВВС Сирии наносит точечные удары по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечный удар по опорным пунктам радикалов на юго-западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на провокации джихадистов к югу от Маарет-ан-Нумана в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обменялись ударами с курдскими радикалами на севере Хасаки близ Тель-Тамра.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в убийстве двух мирных жителей в Дейр-эз-Зоре

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли пути к гуманитарным «коридорам» в Идлибе и в приграничной с Алеппо зоне.

Курдские вооруженные формирования: попытались проникнуть в зоны контроля протурецкого ополчения на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Российская авиация утром совершила вылет в районе поселков Айнджар, Аль-Мансур и Кафр-Наха, как сообщает агентство Baladi News. По данным источника ВКС РФ нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам», а также сбросили бомбы на склады боеприпасов.

Артиллерия сирийской армии усиленно работает над укреплениями радикалов к юго-западу от города Алеппо, как передает военно-аналитический Twitter-канал Not Woofers. По данным РИА Новости, радикалы продолжают обстреливать жилые кварталы Алеппо, в результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей. Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного. Обстрелы происходят ежедневно, они ведутся из подконтрольных боевикам зон провинции Идлиб и юго-западной окраины города, где укрываются разрозненные отряды альянса. Некоторые снаряды долетают до центральных улиц Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два человека были убиты неизвестными вооруженными боевиками на окраине поселка Аль-Хавиджа на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Ответственность за нападение на мирных жителей пока не взяла на себя ни одна из группировок, однако, под подозрением боевики «Исламского государства», которые совершают вылазки в Дейр-эз-Зоре и в соседней провинции Хомс.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба возобновили работы ВВС Сирии. В районе города Маарет-ан-Нуман вертолеты сбросили бомбы на опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» и обстреляли линии обороны, как передает агентство Step News. После ночных боев в районе поселка Абу-Джариф джихадисты временно прекратили боевые действия для передислокации. Ранее боевики заявили, что в ходе контрнаступления на юго-востоке провинции им удалось перезанять окрестности трех поселков, а также подбить танк и БТР сирийской армии.

По данным telegram-канала «Вестник Дамаска» у поселка Аль-Хальба сирийская армия установила гаубицы «гвоздика» для обстрела линий обороны джихадистов у Маарет-ан-Нумана.

На юге провинции радикалы продолжают обстреливать дороги к гуманитарным «коридорам», как сообщает агентство SANA. Джихадисты наносят ракетные удары у коридоров близ поселений Абу-Духур, Аль-Хадра и Хубейт, не позволяя тем самым мирным жителям покинуть зоны их контроля на время боевых действий и удерживая их на своей территории как живой щит.

Провинция Хасака

На севере Хасаки произошло боестолкновение в районе поселка Тель-Тамр. По информации агентства Step News, курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) предприняли попытку проникнуть за линии обороны ополчения и нанесли удар с тыла. Отряд ополченцев открыл огонь по укреплениям курдских боевиков.

Стороны обменялись ударами из ракетных установок, пока что не поступало информации о потерях ни с одной из сторон конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.