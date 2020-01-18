Мощный взрыв прогремел в жилом доме во Франции

Париж, 18 января. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в центре города Лимож во Франции, пострадали два человека. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел утром в субботу — около 8.30 по местному времени (приблизительно 10.30 по московскому). По предварительной версии, произошел хлопок газа, в результате которого дом оказался полностью уничтожен.

Соседние дома повреждены. Согласно имеющейся на данный момент информации, травмы получили два человека. Их экстренно доставили в больницу, где медики заверили, что никакой угрозы жизни нет.

«На место были направлены пожарные и спасательные службы, а также создана зона безопасности», — передают журналисты.

Очевидцы публикуют в социальных сетях снимки с места происшествия.

Violente explosion d'une maison ce matin en raison d'une fuite de gaz rue de La Souterraine à Limoges. pic.twitter.com/mbcTNYSEOp — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) 18 января 2020 г.

Напомним, на этой неделе сильный взрыв произошел на нефтехимическом заводе IQOXE в Испании. Предприятие занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида. В результате пожара, возникшего впоследствии, погибли три человека.