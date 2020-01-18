МИД РФ призвал ООН и ОБСЕ отреагировать на проводимую Киевом насильственную украинизацию

Москва, 18 января. Украина новым законом об образовании продолжает насильственную украинизацию населения, констатировало Министерство иностранных дел России.

На Украине был принят закон «Об общем среднем образовании», предполагающий постепенный перевод школ на украинский язык. Меньшинства, говорящие на языках стран Европейского союза, будут обучаться на родном языке до 5 класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке – с 20% до 60% к девятому классу. Русскоговорящие дети смогут учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% обучения будет вестись на государственном языке.

Во внешнеполитическом ведомстве России с сожалением отметили, что несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере, на Украине ничего не изменилось.

«Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств», — говорится в сообщении МИД РФ.

Российское дипломатическое ведомство призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать адекватную оценку действиям Киева.

Публицист Егор Холмогоров считает, что действия украинских властей приведут к ликвидации русских школ в стране уже в ближайшее время, пишет Infox.ru.