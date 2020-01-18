Возобновление темы «русского следа» в выборах в США исключает нормальный диалог с РФ

Москва, 18 января. Заявление и.о. главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чеда Вулфа о том, что Россия якобы попытается вмешаться в ход президентских выборов в Америке в этом году можно назвать попыткой раздуть костер информационной войны, считает эксперт по США Владимир Батюк .

По его мнению, то, что тема пресловутого «российского вмешательства» получила вторую жизнь, свидетельствует о неготовности американской политической элиты к нормализации отношений с РФ и практически исключает нормальный диалог между лидерами двух государств.

«Слова американского политика напрямую намекают на то, что со страной, которая якобы рьяно подрывает демократию Соединенных Штатов и оказывает влияние на умы населения, вести диалог и договариваться о чем-то невозможно», — объяснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Батюк уверен, что новая волна обвинений в адрес Москвы в контексте предстоящих выборов подтверждает нежелание Вашингтона вносить даже малейшие изменения в систему внешней и внутренней политики страны.

В пятницу Вулф заявил, что Штаты готовы к попыткам России «вмешаться» в американские президентские выборы 2020 года. По его словам, РФ якобы будет стремиться «посеять раздор в обществе и подорвать демократические институты» США, передает «ФедералПресс». Исполняющий обязанности главы ведомства также отметил, что федеральное правительство предпринимает все возможные меры по обеспечению честного и безопасного избирательного процесса в стране с 2016 года, когда американская сторона якобы наблюдала попытки Москвы влиять на голосование в ходе предыдущих выборов лидера страны.

Напомним, что после голосования 2016 года в Америке было проведено целое расследование, в ходе которого в Вашингтоне пытались найти так называемый «русский след». Цена поисков улик против РФ превысила 30 миллионов долларов, которые фактически оплатили американские налогоплательщики. Однако 18 апреля спецпрокурор Роберт Мюллер признал, что подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось, так как «вмешательство» Москвы совершенно отсутствовало.

Российская сторона все обвинения США в попытках повлиять на ход местных выборов отвергла и, более того, зафиксировала реальное вмешательство Америки в голосование на своей территории. Мониторинг СМИ 8 сентября, который проводил Роскомнадзор, выявил факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы, хотя это было запрещено законом, и компании были об этом несколько раз предупреждены.