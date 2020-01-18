Как иностранное вмешательство привело к протестам ливийцев против ПНС

Политолог Роман Филиппов уверен, что именно действия террористов и иностранное вмешательство привели к началу протестов рядовых ливийцев против правительства Сарраджа.

В минувшую пятницу, 17 января в ливийском городе Сирте состоялась массовая демонстрация, участники которой осудили турецкое вмешательство в Ливию и поддержку президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вооруженных экстремистских группировок, орудующих в Триполи.

Как стало известно, участники протестов активно выкрикивали лозунги, осуждающие политику Анкары в Ливии. Помимо этого, рядовые граждане страны в очередной раз выразили поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА), командование которой намерено освободить Триполи и территорию всей страны от вооруженных бандформирований радикального толка.

В свою очередь арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Турция перебросила в Триполи подразделения сил специального назначения главная задача которых — это обеспечения безопасности чиновников так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем.

Комментируя демонстрации в Сирте и переброску в Триполи турецкого спецназа, российский политический аналитик и социолог Роман Филиппов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «рядовым ливийцам настолько надоел непрекращающийся военный конфликт и разгул преступности в стране, что они открыто выступили против действий ПНС».

«Правительство национального согласия давно проводит антинародную политику, пытаясь максимально обогатиться на добыче полезных ископаемых Ливии. То есть «чиновникам» ПНС плевать на простых ливийцев, им не нужно стабильное и сильное государство, как это было при Муаммаре Каддафи, ведь в противном случае финансовые потоки будут перекрыты. А тут еще ЛНА наступает с Хафтаром. Вот они и обратились за помощью к Турции, чем естественно вызвали недовольство простых ливийцев. Так что именно действия террористов и по сути иностранное вмешательство привели к началу протестов против правительства Сарраджа», — поясняет эксперт.

По словам собеседника ФАН, «чиновники» ПНС запросили переброску турецкого спецназа из опасений, что подобные сиртовским демонстрации могут начаться и в Триполи. С Филипповым отчасти согласен эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Народ Ливии начал сопротивляться действиям ПНС, которое по большому счету, открыло двери страны для турецких военных. И это, конечно же, не может не раздражать простых жителей североафриканского государства. Вообще, Турция уже давно собиралась ввести свои войска, но потом в дело вступила Россия, руководство которой сумело остановить вторжение и более того, усадить за стол переговоров непримиримые стороны — ПНС и ЛНА. Так что ливийский вопрос может быть решен на берлинской конференции завтра, 19 января», — сказал военный аналитик.

Кошкин также добавил, что Российская Федерация не просто так выступает гарантом мира в Ливии, так как сирийский опыт урегулирования военных конфликтов помог Москве стать настоящим миротворцем в глазах мирового сообщества.

«Сегодня Россия с Турцией вместе выстраивают линию на прекращение боевых действий. И Хафтар, и Саррадж уже согласились на эти условия, и чрезвычайно важно, что это достигнуто было в Москве. Это сложнейший процесс переговоров, который начался в Кремле в позитивном ключе, он должен получить свое развитие в Берлине. Представляете, Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — Прим. ФАН) переживает, она звонит Владимиру Путину и спрашивает — как сделать так, чтобы в Берлине конференция получила такой же позитивный окрас, как это было в Москве. Вот это важнее всего», — заключил эксперт.

Напомним, берлинская конференция по Ливии станет логичным продолжением московских переговоров сторон конфликта, прошедших по инициативе РФ и ставших первым шагом на пути к миру в стране. Ранее благодаря международному авторитету президента России Владимира Путина в Ливии начал действовать режим прекращения огня.