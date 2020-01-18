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Собчак показала свадебное платье экс-жены Абрамовича Жуковой

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Собчак показала свадебное платье экс-жены Абрамовича Жуковой

Москва, 18 января. Телеведущая Ксения Собчак пожалела, что не смогла побывать на свадьбе подруги, бывшей жены предпринимателя Романа Абрамовича Дарьи Жуковой, избранником которой стал греческий миллиардер Ставрос Ниархос.

Известный 34-летний бизнесмен сделал предложение основательнице музея современного искусства «Гараж» в начале прошлого лета. Торжество по случаю помолвки пара устроила в июне в Нью-Йорке, празднование приурочили ко дню рождения Жуковой.

Расписаться пара решила осенью в Париже. На тайное торжество приглашены были только самые близкие.

Однако на этом влюбленные решили не останавливаться и устроили на швейцарском курорте Санкт-Мориц пышную свадьбу, на которую пригласили знаменитых друзей. По данным СМИ, на праздник приехали Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Кейт Хадсон и многие другие звезды. Стоимость торжества оценили в пять миллионов фунтов стерлингов (примерно 400 миллионов рублей).

Посетить церемонию не смогла известная телеведущая Собчак. Она посетовала, что обстоятельства сложились против.

«Дорогая моя Даша! Будь счастлива и любима!!! Ужасно жалко, что я не смогла долететь, но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии», — написала она в Instagram.

Собчак прикрепила к посту фотографию молодоженов. Из-за того, что торжество решили провести в закрытом от прессы режиме, это, вероятно, первый свадебный снимок, на котором Жукова запечатлена в свадебном платье.

Напомним, Жукова и Абрамович познакомились в 2005 году. Спустя несколько лет они решили пожениться, а затем на свет появились Аарон-Александр и Лея. Пара рассталась в 2017 году.

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Источник: Instagram Ксении Собчак
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