Затравленная из-за фото с арбузом Катерина Шпица ответила хейтерам

Москва, 18 января. Российская актриса Катерина Шпица ответила хейтерам на нападки из-за фотографии с разрезанным арбузом между ног.

Актриса выложила в Instagram фото в купальнике и с разрезанным арбузом между ног. Многим интернет-пользователям не понравился выбор Шпицы места для арбуза. 34-летнюю звезду «Елок» даже обвинили в пошлости из-за кадра с отдыха.

Некоторые подписчики призвали артистку удалить «развратное» фото, однако знаменитость наотрез отказалась идти на поводу у злопыхателей. Затравленная Шпица была поражена реакции фолловеров и все же ответила на несуразные комментарии в новой публикации.

«Есть те, кому в Instagram реально интересны тексты, в которых можно увидеть личность автора, те, кто черпает тут знания, мотивацию и вдохновение. Но куда больше тех, кому просто надо выместить досаду от своего никчемного существования через «народную мудрость» в комментариях. «Я бы вдул», «Вы не такая», «Вам фото в купальнике не идут», «Как ни старайся, я б с тобой не стал», «Бревно — ни талии, ни бедер», «Сделай сиськи»… Разве психологически зрелый, умный, счастливый человек такое напишет», — написала телезвезда в своем Instagram-аккаунте в ответ на критику.

Артистка призналась, что была шокирована, что арбуз вызвал у многих неприличные ассоциации, пишет «Газета Кемерова». «Боюсь подумать, что будет, если сняться в купальнике среди бананов», добавила она.