ПЦУ отговаривает украинцев от ныряния в прорубь на Крещение

Киев, 18 января. Купание в проруби в день празднования Крещения Господня несвойственно украинцам и не способствует смыванию грехов. Об этом заявили в так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

В неканонической ПЦУ убеждены, что эта традиция чужда украинскому народу.

«Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас — совсем без одежды или с предшествующим алкогольным подогревом и громкими гуляниями после», — сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

В церкви митрополита Епифания отговаривают украинцев от обряда, рассказывая, что в стране с давних времен «по-особому» относились к святой воде, «благоговейно» храня ее у икон, сберегая каждую каплю и используя лишь в особых случаях.

Кроме того, там уверены, что крещенские купания никак не способствуют духовному очищению.

Напомним, ПЦУ образовалась в Киеве в конце 2018 года после слияния двух непризнанных структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Новую церковь возглавил митрополит Епифаний Думенко.

Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.

Традиция купаться в Крещение сравнительно новая. Священнослужители отмечают, что погружение в прорубь не является церковным таинством. Церковь не воспрещает этот обряд и в то же время не призывает к его активному исполнению. Духовники объясняют, что окунаться в купель следует тем, кто осознает и разделяет смысл этого праздника.