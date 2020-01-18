Пригожин показал трогательный танец Пугачевой и Николаева

Москва, 18 января. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не смогла отказать имениннику, певцу Игорю Николаеву в медленном танце. Трогательный момент запечатлел на видео продюсер Иосиф Пригожин.

Композитор, певец и музыкант 17 января отмечал юбилей — 60-летие. На празднование собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Посетила чествование именинника и Пугачева в сопровождении супруга, юмориста Максима Галкина.

После дня рождения Николаева Пригожин — один из гостей юбиляра — показал подписчикам кадры с праздничного вечера.

«Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей», — написал продюсер в Instagram.

Интернет-пользователи признались, что несколько раз пересматривали видео — так гармонично Пугачева и Николаев смотрятся вместе.

«Сколько теплоты и нежности в их танце», — прокомментировала lyubov_koshka.

Дружба двух звезд длится с 1979 года. За свою карьеру Николаев написал для Пугачевой огромное количество хитов, но так и не смог перейти в разговоре на «ты».

Недавно композитор признался, что три определенные песни трагически повлияли на их с Пугачевой судьбы, им пришлось исключить композиции из репертуара. Речь идет о песнях «Две звезды», «Незваный гость», а также «Дельфин и русалка».