Галямина «роет яму» москвичам, заманивая на незаконную акцию против поправок к конституции

Москва, 18 января. Московский муниципальный депутат Юлия Галямина обманывает жителей столицы, выдавая незаконный марш против поправок к Конституции РФ за согласованную акцию. Мундеп в Facebook призывает москвичей выходить на улицу, провоцируя массовые беспорядки и задержания.

В социальной сети Галямина опубликовала пост, в котором сообщила, что 19 января в 14.00 в Москве пройдет марш против изменений конституции и «против дискриминаций и репрессий». Однако активистка при этом скрыла, что столичная администрация подобного мероприятия не согласовывала. На самом деле московские власти дали разрешение провести 19 января шествие памяти адвоката Станислава Маркелова, а также журналистки «Новой газеты» и активистки анархо-экологического движения Анастасии Бабуровой, которых 19 января 2009 года в Москве убили неонацисты.

Очевидно, либералы решили использовать трагедию в личных целях и превратить акцию памяти в несанкционированный митинг. Галямина, призывая выходить на несанкционированное шествие, умалчивает о последствиях участия в подобном мероприятии. Так, согласно пункту 3 статьи 7 федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» при согласовании акции организаторы должны предоставить документ, четко указав цели, формы и места проведения мероприятия, а также дату, время начала и окончания и ожидаемое количество участников. Все это необходимо для обеспечения безопасности. За несоблюдение этих правил статьей «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» административного кодекса предусмотрены наказания от многотысячного штрафа до ареста.

Призывая москвичей выходить на несанкционированную акцию, Галямина, по сути, роет им яму, ведь она прекрасно знает, какая ответственность ждет граждан за участие в массовых беспорядках, в которые обычно выливаются такие мероприятия. Кроме того, мундеп сама не в первый раз нарушает закон, пишет Nation News. Напомним, летом 2019 года Галямина предоставила поддельные подписи в избирательную комиссию, в связи с чем ее не зарегистрировали кандидатом на выборах в Мосгордуму. 27 июля активистку задержали на незаконном митинге за провокации и отправили на 10 суток в спецпреемник. Кроме того, суд назначил Галяминой еще один административный срок за призывы к участию в несанкционированных акциях.