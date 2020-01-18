Гончарук отреагировал на отказ Зеленского принять его отставку

Киев, 18 января. Украинский премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.

«Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», — отреагировал украинский премьер в Facebook на отказ Зеленского принять его отставку.

Гончарук также сообщил, что правительству предстоит тяжелая и упорная работа.

На днях на Украине разразился скандал из-за попавшей в Сеть аудиозаписи, как предполагается, неформального декабрьского совещания премьера с членами правительства и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов» и «туман в голове». По словам премьера, запись была смонтирована из различных фрагментов совещания в кабмине, чтобы создалось впечатление, что Гончарук якобы не уважает Зеленского.

Позднее Гончарук объявил, что подает в отставку. Однако Зеленский не принял отставку премьера, заявив, что дает правительству еще один шанс. Глава Украины также поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кто сделал и выложил запись.