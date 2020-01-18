Москва, 18 января. Известный композитор Максим Дунаевский объявил о планах жениться в восьмой раз. О новой возлюбленной он рассказал ведущему передачи «Судьба человека» Борису Корчевникову.

Народный артист РФ признался, что отношения с его седьмой супругой Мариной Рождественской исчерпали себя. Однако она, по словам композитора, навсегда останется в его сердце.

«Марина переживает сильно. Я не оставлю ее никогда. Я только с благодарностью буду вспоминать годы, проведенные рядом с ней. Это неправда, что я все у нее забираю», — рассказал музыкант.

Новую избранницу Дунаевского зовут Алла. Известно, что их дружба продолжается уже около трех лет, передает телеканал «360».

«В ближайшее время мы сыграем свадьбу. Алла – близкий мне человек. Она кругом сопровождает меня», – уточнил композитор.

Художественному руководителю и председателю художественного совета Московской областной филармонии 15 января исполнилось 75 лет. С юбилеем его поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив, что Дунаевский достойно продолжил семейные традиции служения искусству и отечественной культуре.

Ранее стало известно, что историк музыки Михаил Куницын сделал предложение телеведущей Ангелине Вовк. Пара в последнее время все чаще появляется вместе на светских мероприятиях: посещает концерты, музыкальные вечера, ходит в кино. Вовк подтвердила, что они действительно собираются вступить в брак, однако точную дату пока не назвала.