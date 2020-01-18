Депутаты Госдумы предположили, каким будет правительство Мишустина

Москва, 18 января. Депутаты Государственной думы России высказали свое мнение относительного нового состава правительства страны.

После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию правительство ушло в отставку. Глава государства поблагодарил чиновников за работу и попросил их исполнять обязанности до формирования нового кабмина. В четверг пост премьер-министра занял Михаил Мишустин, который ранее возглавлял Федеральную налоговую службу.

Депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что гадать о новых назначениях — неблагородное дело. Однако дал свой прогноз по поводу будущего правительства.

«Я бы выделил Дениса Мантурова, который очень хорошо знает роль в промышленной отрасли и искренне болеет за отечественную промышленность. Он последний, кто продолжает использовать термин «импортозамещение». Я бы его оставил в правительстве и поднял до вице-премьера. Это мои пожелания», — сказал Емельянов в беседе с iReactor.

При этом, как считает парламентарий, в правительстве появится много новых людей, и сейчас идет «борьба влияний».

Депутат от «Единой России» Евгений Москвичев не стал делать конкретных предположений и называть фамилии, однако выразил уверенность, что в министерстве транспорта «все будет на пять».

Дмитрий Ионин, представляющий в нижней палате парламента «Справедливую Россию», предположил, что должность вице-премьера займет губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Николай Осадчий от КПРФ назвал имена тех, кто, по его мнению, должен продолжить работу в правительстве.

«Вчера, когда в Думе обсуждали, от нашей фракции прозвучало, и [Сергей] Неверов, кстати, поддержал, что достойно работали вице-премьер по блоку аграрных вопросов и министр сельского хозяйства. Алексей Гордеев и Николай Патрушев. Мы высказали пожелания, что хорошо, если бы они сохранились», — сказал Осадчий.

Политолог и политтехнолог Евгений Минченко, говоря о возможном составе нового правительства, заявил, что кабмин является не совокупностью разных личностей, а единым целым. В связи с этим стоит предположить, по его мнению, что в правительство Мишустина попадут те, с кем раньше коммуницировал премьер. Минченко подчеркнул, что эффективность работы во многом зависит от опыта взаимодействия начальника с людьми в прошлом.