Водонаева объяснила скандальное заявление о «быдле» и маткапитале

Москва, 18 января. Известная модель, телеведущая и блогер Алена Водонаева объяснила свое скандальное заявление о «быдле», рожающем за материнский капитал. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию и предложил увеличить материнский капитал, а также выплачивать его уже при рождении первого ребенка. Согласно инициативе российского лидера, при рождении трех детей семья получит от государства более 1 миллиона рублей в совокупности.

После этого Водонаева опубликовала в Instagram пост, в котором написала, что теперь «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будет рожать детей ради материнского капитала. Из-за заявления модели в СМИ и соцсетях разгорелся скандал, однако телеведущая утверждает, что ее слова интерпретировали неверно, и она писала далеко не о «половине россиян», как многие подумали.

«Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству», — объяснила Водонаева.

Также модель подчеркнула, что все «прекрасно понимают», о ком она говорит, и что «эту проблему» в нашей стране пока искоренить не удалось, передает «АиФ».

Отметим, что слова Водонаевой возмутили как политиков, так и представителей шоу-бизнеса. Так, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал заявление блогера бесчеловечным и призвал не слушать телеведущую, а продюсер Иосиф Пригожин сказал, что Водонаева не имеет права оскорблять людей. Кроме того, певец Шура назвал материнский капитал большой помощью российским семьям и предположил, что Водонаева делает провокационные заявления, желая начать политическую карьеру, сообщает телеканал «360».