Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности

Нью-Йорк, 18 января. Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности. Она опубликовала фото с супругом режиссером Полом Андерсоном и пушистым домашним любимцем, рядом с которым описала, как переживает предродовой период.
Русскоговорящая артистка, покорившая Голливуд, скоро станет мамой в третий раз. О своем положении Йовович сообщила в августе. Тогда она призналась, что эта беременность оказалась для нее неожиданностью и заставила ее и близких переживать в ожидании различных анализов.
Актриса делилась, что проводит много времени с семьей и старается чаще гулять, несмотря на сильные отеки конечностей, связанные с тем, что за несколько месяцев она набрала 22 килограмма. Занятия спортом практически сошли на «нет» из-за паранойи, вызванной потенциальным риском выкидыша.
Однако, по словам звезды, особенно тяжелым для нее стал последний месяц.
«Последний месяц был таким тяжелым! У меня распухли лодыжки, они как у слона, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. Сон? Забудьте о нем!» — цитирует располневшую Йовович «Пятый канал».
Мать двоих детей также волнуется за то, что третий малыш может родиться «таким же крикуном», как ее старшая дочь, и совсем лишить изнуренную родительницу покоя после непростых девяти месяцев беременности.
«Мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет!» — беспокоится звезда.
В своем посте Йовович оставила не только жалобы и опасения, 44-летняя актриса также отметила, что благодарна богу за очередную беременность, особенно в ее годы, и уточнила, что готова к появлению младенца.
Happy New Year everyone!! Oh my goodness, getting a good family photo for New Years is like pulling teeth, by the time the kids stop moving and making faces and complaining and asking how much longer they have to do this and then moving and telling them I’ll make them stand for an hour if they don’t stay still????????♀️????, but finally I got a few where everyone is mostly in focus???? and smiling at the same time. But apart from the photo drama, the evening has been beautiful, spending time with my family and I have my god daughters with me as well, it’s always wonderful to hear children laughing and running around like crazy people. I hope you’re all having an amazing time tonight and I pray this year is healthy, happy and brings you all you desire! Sending so much love!!❤️❤️❤️ #happynewyear2020✨
Кроме того, знаменитость предложила поклонницам в комментариях поделиться, как проходили их самые тяжелые месяцы в ожидании детей. Многие женщины написали, что у них во время беременности тоже распухали лодыжки, и малыши в утробе пинались в ребра.