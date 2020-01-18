Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности

Нью-Йорк, 18 января. Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности. Она опубликовала фото с супругом режиссером Полом Андерсоном и пушистым домашним любимцем, рядом с которым описала, как переживает предродовой период.

Русскоговорящая артистка, покорившая Голливуд, скоро станет мамой в третий раз. О своем положении Йовович сообщила в августе. Тогда она призналась, что эта беременность оказалась для нее неожиданностью и заставила ее и близких переживать в ожидании различных анализов.

Актриса делилась, что проводит много времени с семьей и старается чаще гулять, несмотря на сильные отеки конечностей, связанные с тем, что за несколько месяцев она набрала 22 килограмма. Занятия спортом практически сошли на «нет» из-за паранойи, вызванной потенциальным риском выкидыша.

Однако, по словам звезды, особенно тяжелым для нее стал последний месяц.

«Последний месяц был таким тяжелым! У меня распухли лодыжки, они как у слона, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. Сон? Забудьте о нем!» — цитирует располневшую Йовович «Пятый канал».

Мать двоих детей также волнуется за то, что третий малыш может родиться «таким же крикуном», как ее старшая дочь, и совсем лишить изнуренную родительницу покоя после непростых девяти месяцев беременности.

«Мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет!» — беспокоится звезда.

В своем посте Йовович оставила не только жалобы и опасения, 44-летняя актриса также отметила, что благодарна богу за очередную беременность, особенно в ее годы, и уточнила, что готова к появлению младенца.

Кроме того, знаменитость предложила поклонницам в комментариях поделиться, как проходили их самые тяжелые месяцы в ожидании детей. Многие женщины написали, что у них во время беременности тоже распухали лодыжки, и малыши в утробе пинались в ребра.