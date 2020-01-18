Появилось видео загоревшегося в Новосибирске самолета

Новосибирск, 18 января. Пассажиров вылетающего в Камрань из Новосибирска самолета эвакуировали из-за воспламенения топлива в одном из его двигателей при его запуске. Федеральное агентство новостей публикует видео с аэродрома.

По предварительным данным, в одном из двигателей воздушного судна произошло возгорание топлива. Экипаж корабля применил систему пожаротушения, пострадавших нет. Как пишет «Царьград», инцидент случился около часа ночи в аэропорту «Толмачево» 18 января.

«Новосибирской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на борту самолета А-321neo авиакомпании «Сибирь» находились более 200 пассажиров. В период ожидания резервного судна им предоставили питание и гостиницу. Вылет запланирован на 12 часов дня по местному времени, сообщил телеканал «360».