Небензя заявил, что конференция по Ливии пошлет сторонам сигнал сесть за стол переговоров

Москва, 18 января. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, чего ждут в организации от конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января.

«Как и все международное сообщество, мы ждем, что ливийская конференция пошлет ясный, четкий, выполнимый и принятый сторонами конфликта сигнал о необходимости сесть за стол переговоров и достичь политического решения», — приводит заявление дипломата пресс-служба постпредства РФ при ООН.

По словам Небензи, в организации также рассчитывают, что Совет Безопасности ООН обсудит решения, принятые на конференции по Ливии, и закрепит эту конференцию.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. Часть территории захватили различные бандформирования. Так, ливийская столица Триполи оказалась под контролем террористического Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем. Операцию по освобождению Ливии и Триполи от боевиков ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

13 января в Москве состоялись межливийские переговоры, которые, по мнению экспертов, стали важнейшим шагом на пути к урегулированию кризиса в североафриканской стране. Берлинская конференция будет следующим этапом установления мирной жизни в Ливии. Хафтар и Саррадж уже заявили об участии в мероприятии. Кроме того, на конференцию приедет президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что ранее Хафтар направил российскому лидеру благодарственное письмо, в котором высоко оценил роль России в урегулировании ливийского кризиса. Командующий ЛНА также выразил готовность продолжить диалог с ПНС в Москве.