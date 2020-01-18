Авария с участием автомобилей и микроавтобуса произошла в Ставропольском крае

Ставрополь, 18 января. Крупная авария произошла в Ставропольском крае, пострадали 14 человек. Об этом сообщили СМИ.

Известно, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали шесть автомобилей и микроавтобус. Инцидент произошел в Кочубеевском районе.

«Шесть пострадавших были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении», — передает РЕН ТВ подробности случившегося.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии с места страшной аварии, произошедшей на Московском проспекте Ярославля. В результате столкновения Mitsubishi и Toyota в районе нефтеперерабатывающего завода сгорели два человека.