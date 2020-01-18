Суд в Кузбассе оштрафовал авиадебошира за мат в адрес бортпроводника

Кемерово, 18 января. Суд в Кемерово оштрафовал пассажира, который нецензурно выразился в адрес бортпроводника. Об этом сообщили в пресс-службе Кузбасского линейного управления МВД.

«Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности мужчину, нецензурно выразившегося в адрес бортпроводника… Заводский районный суд назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы ведомства.

Как пишет «Газета Кемерова», инцидент произошел 17 января в международном аэропорту имени А. А. Леонова в Кузбассе. 42-летний пассажир рейса Кемерово — Москва грубо отреагировал на просьбу кабинного экипажа занять свое место и «нецензурно выразился в адрес бортпроводника». Экипаж вызвал сотрудников транспортной полиции, командир дебоширу в перелете отказал. Мужчину сняли с рейса и составили в отношении него административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что зачинщик беспорядка на борту перед вылетом из Оренбурга в Москву, который сел в самолет в нетрезвом виде, вел себя неадекватно и пренебрегал требованиями безопасности, проведет в колонии два года. Оренбургский областной суд приговорил авиадебошира к заключению, а также постановил, что виновный должен выплатить штраф в размере 34 259 рублей за задержку рейса.